TikTok ne zaman kuruldu? TikTok sahibi kim?

Son yıllarda popülerliği artan sosyal medya platformu TikTok, kullanıcılarına kısa video deneyimleri sunar. Ancak pek çok kişi, bu platformun ne zaman kurulduğunu merak ediyor. İşte, TikTok uygulaması hakkında detaylar...

TikTok, son yılların en hızlı büyüyen ve etkili sosyal medya platformlarından biri haline geldi. Özellikle gençler arasında büyük bir popülariteye sahip olan TikTok, kısa videoların yaratıcılığına dayanan bir platform olarak dikkat çekiyor. Peki, TikTok ne zaman kuruldu, kimin tarafından sahip olunuyor ve nasıl bu kadar hızlı büyüdü? Detaylar haberimizde...

TİKTOK NE ZAMAN KURULDU?

TikTok, Çin merkezli bir teknoloji şirketi olan ByteDance tarafından 2016 yılında kuruldu. Ancak platform, başlangıçta Çin sınırları içinde tanıtıldı ve TikTok adı yerine Douyin adıyla hizmet veriyordu. Daha sonra ByteDance, TikTok'u uluslararası bir platform haline getirmek için adını değiştirdi ve TikTok olarak tanıttı.

TİKTOK KAÇ KULLANICIYA SAHİP?

TikTok, özellikle genç kullanıcılar arasında büyük bir popülerlik kazandı. Kullanıcılar, 15 saniyeden 1 dakikaya kadar değişen kısa videolar oluşturur ve paylaşır. Platform, yaratıcılığı teşvik eder ve birçok viral video fenomeni burada başlar. TikTok, dünya genelinde yüz milyonlarca aktif kullanıcıya sahip ve kısa süre içinde diğer sosyal medya platformlarına ciddi bir rekabet oluşturdu.

TİKTOK VE İŞ DÜNYASI

TikTok, iş dünyası için de önemli bir pazarlama aracı haline geldi. Markalar, TikTok üzerinde kreatif kampanyalar oluşturarak genç hedef kitlelere ulaşmaya çalışıyor. TikTok, ürün tanıtımları, meydan okumalar ve etkileyici işbirlikleri için bir platform olarak kullanılıyor. Ayrıca, müzik endüstrisi TikTok'u yeni müziklerin ve şarkıcıların tanıtımı için bir araç olarak keşfetti.