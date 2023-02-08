En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok'a girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından TikTok ne zaman açılacak? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Tiktok ne zaman açılacak? TikTok düzeldi mi? TikTok ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

TikTok açılmıyor! Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından TikTok 'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. TikTok 'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar TikTok ne zaman açılacak? sorusunu araştırmaya başladı. TikTok 'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, Tiktok ne zaman açılacak? TikTok düzeldi mi? TikTok ne zaman düzelecek? Detaylar haberimizde...

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

TikTok uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

8 ŞUBAT TİKTOK NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün TikTok için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: