TikTok'ta "Laz kızı" lakaplı ünlü fenomen gözaltına alındı ve tutuklandı mı soruları gündeme geliyor. Laz kızı neden gözaltına alındığı ve Laz kızı kimdir merak ediliyor. Peki, TikTok "Laz kızı" lakaplı fenomen gözaltına alındı mı? Laz kızı kimdir, neden gözaltına alındı?

TikTok 'Laz kızı' lakaplı fenomen gözaltına alındı mı? Laz kızı kimdir, neden gözaltına alındı?

TikTok "Laz kızı" lakaplı fenomen gözaltına alındı mı ve Laz kızı kimdir, neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G.D. gözaltına alındı. TikTok "Laz kızı" lakaplı fenomen gözaltına alındı mı? Laz kızı kimdir, neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir…

TİKTOK "LAZ KIZI" LAKAPLI FENOMEN GÖZALTINA ALINDI MI?

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri İnternet üzerinden Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildi.

Polis harekete geçerek şüpheli G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

TikTok'ta gömleğinin düğmelerini açarak kamera karşısına geçen "Laz kızı" kullanıcı adlı kadın, değişik hareketler sergileyerek takipçilerinin kendisine hediye göndermelerini istemişti. Yayının sonunda kadının hesabına binlerce lira değerinde hediye gönderilmişti.

Yayın esnasında göğüslerini sergilemekten çekinmeyen kadın, garip hareketler sergileyerek yorumlara yanıt vermekten de geri durmamış; kendisine son düğmesini açması yönünde gelen yorumlara ise "Araladım daha ne yapayım?" şeklinde yanıt vermişti.