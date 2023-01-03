TikTok kapatılacak mı? TikTok yasaklandı mı?

Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalardan olan TikTok'un kapanacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kullanıcı TikTok kapatıldı mı? TikTok yasaklandı mı? TikTok ne zaman kapanacak? Sorularının yatımını araştırlıyor.Peki, TikTok kapatıldı mı? TikTok yasaklandı mı? TikTok yaş sınırı var mı? TikTok neden bağımlılık yapıyor? TikTok fenomenleri ne kadar kazanıyor? Tiktok'ta neler var? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye'nin en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan TikTok'un kapanacağı iddiaları gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlatmıştı. Peki, TikTok kapatıldı mı? TikTok yasaklandı mı? TikTok yaş sınırı var mı? TikTok neden bağımlılık yapıyor? Tiktok'ta neler var? TikTok fenomenleri ne kadar kazanıyor? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYEDE TİKTOK KAPANACAK MI?

TikTok verileri yabancılarla paylaşılmaya hazırlanırken Türkiye için henüz karar verilmedi. TikTok'un veri paylaşım işleminin Türkiye'yi hangi ölçüde ilgilendireceği tam olarak bilinmiyor. Türkiye'de TikTok kapanacak mı? TikTok'a ne olacak? gibi sorularla TikTok'un akıbeti soru işareti bıraktı.

TİKTOK'DAYAŞ SINIRI VAR MI?

TikTok olarak sadece 13 yaşın altındakiler için platform kullanımını yasaklamıyor, aynı zamanda 18 yaşın altındaki kişilerin reşit olmadığı bilinciyle de hareket ediyoruz. Platformumuz reşit olmayanların güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve bazı özelliklere yaş sınırı getirilmiştir.

TİKTOK FEENOMENLERİ NE KADAR KAZANIYOR?

Youtube ve Instagram gibi reklam gelirlerini fenomenleriyle paylaşmayan Tiktok'ta para kazanmanın en etkili yolları arasında sponsorluk anlaşmaları ve şarkı tanıtımı bulunuyor. Tek bir videodan alınan ücret ise 5 bin ile 10 bin dolar arasında değişiyor.

TİKTOK'TA NELER VAR?

TikTok, iOS ve Android sürümü olan bir sosyal paylaşım servisi. Tictoc ile fotoğraf, video, müzik, bulunduğunuz yer ya da aklınıza gelebilecek her şeyi kısa video olarak paylaşabiliyorsunuz.

TİKTOK NEDEN BAĞIMLILIKYAPIYOR?

Bu kadar çok gencin ve her yaştan insanın hala TikTok'a bağımlı olmasının en büyük nedeni, uygulamanın "Sizin İçin" sayfası veya FYP olarak bilinen içerik keşif akışıdır. Bu sayfa, uygulamada birincil zaman çizelgesi görevi görür ve insanların yeni içeriği nasıl bulduğunu gösteri