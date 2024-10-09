TIKTOK KAPATILACAK MI? Discord'un ardından Tiktok'ta kapatılır mı?

Sosyal medya platformu Discord'a yönelik alınan önlemlerin ardından, TikTok'un da kapatılma ihtimali gündeme gelmeye başladı. Bu gelişme, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı. Milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı TikTok'un akıbeti merak konusu olurken, birçok kişi platformun kapatılıp kapatılmayacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Peki, TikTok da Discord gibi erişime kapatılacak mı? Kullanıcılar bu konuda ne beklemeli?

TIKTOK KAPATILACAK MI?

Tiktok platformunun kapatılıp kapatılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DISCORD NEDEN KAPATILDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord ve Telegram başta olmak üzere bazı sosyal ağlarda yaşanan siber zorbalığın ortaya çıkmasının ardından, bu ağlarda suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını duyurmuş, yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcılarına bant daraltma ve erişimin engellenmesi gibi yaptırımların da uygulanacağını açıklamıştı. Bakan Tunç'un açıklamasından kısa bir süre sonra "discord.com 09.10.2024 tarihli ve 2024/12907 D. iş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." kararı yayınlandı.