Bugün bazı kullanıcıların sosyal medya platformu TikTok için internetsiz video izleme özelliğini gösterdiği görüldü. Kullanıcıları ise merak ediyor TikTok internetsiz nasıl izlenir, çıktı mı? TikTok'un yeni özelliği internetsiz video izleme ne zaman gelecek? İşte detaylar…

TikTok internetsiz nasıl izlenir, çıktı mı? TikTok'un yeni özelliği internetsiz video izleme ne zaman gelecek?

Sosyal medyada gündem olan gelişmeyle ilgili TikTok kullancıları TikTok internetsiz nasıl izlenir, çıktı mı? TikTok'un yeni özelliği internetsiz video izleme ne zaman gelecek? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

TİK TOK İNTERNETSİZ NASIL İZLENİR, ÇIKTI MI?

Sosyal medya kullanıcıları uzun zamandır Instagram'dan bekledikleri yeniliği Tik Tok'tan gördü. TikTok'ta paylaşılan videolarda 50, 100, 150 ve 200 video indirme seçenekleri bulunuyor. Konu hakkında resmi bir açıklama henüz gelmese de kullanıcılar bu özellik için şimdiden heyecanlı.

TİKTOK'UN YENİ ÖZELLİĞİ İNTERNETSİZ VİDEO İZLEME NE ZAMAN GELECEK?

Bahsi geçen "internetsiz TikTok izleme" videoları kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Ancak bu uygulamanın henüz test aşamasında olduğu ve sınırlı sayıda kullanıcıda deneneceği tahmin ediliyor.