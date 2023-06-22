TikTok fenomenleri neden gözaltına alındı? TikTok vurgununda tutuklanan fenomenler kim?

İstanbul'da iade yöntemiyle 1.2 milyar liralık Tiktok vurgunu yapan fenomenlere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. TikTok fenomenleri neden tutuklandı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından tutuklanan fenomenler araştırılmaktadır. Peki, TikTok fenomenleri neden tutuklandı? TikTok vurgununda tutuklanan fenomenler kim? İşte detaylar...

İstanbul'da iade yöntemiyle 1,2 milyar liralık Tiktok vurgunu yapan ve aralarında çok sayıda fenomenin de bulunduğu şüphelilere yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Tiktok fenomenleri neden gözaltına alındı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, TikTok fenomenleri neden tutuklandı? TikTok vurgununda tutuklanan fenomenler kim? Detaylar haberimizde...

TİKTOK FENOMENLERİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tiktok hesapları üzerinde yapılan çalışma sırasında bazı yayınlardaki konuşmalardan şüphelenerek çalışma başlattı. İnceleme sırasında bazı kullanıcıların yayınlarda dolandırıcılık yapıldığından, Tiktok'un açığı olduğundan bahsetmeleri üzerine, aralarında Tiktok fenomenlerinin de bulunduğu bazı kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sırasında 4 binden fazla bahka hesabını inceleyen ekipler, 1.2 milyar lira para akışı olduğunu saptadı.

TİKTOK VURGUNUNDA TUTUKLANAN FENOMENLER KİMLER?

İstanbul'da iade yöntemiyle 1,2 milyar liralık Tiktok vurgunu yapan ve aralarında çok sayıda fenomenin de bulunduğu şüphelilere yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Gözaltında olan "By Hünkar" lakaplı Ahmet D.'nin, yine Tiktok fenomeni Çağla Çağlayan'a fenomen Arslan Bey'den olan bebeğini, 13 milyon lira karşılığında zorla ilaç içtirerek düşürttüğü öne sürüldü. Öte yandan Çağlayan'ın başından geçenleri, bir Tiktok kullanıcısının ise şüphelilerin kullandığı iade yöntemini anlattığı anlara ait görüntülere ulaşıldı.