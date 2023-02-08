En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok'a girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından TikTok erişim engeli mi var? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, TikTok erişim engeli nedir? TikTok açılmıyor! TikTok neden çalışmıyor? İşte detaylar...

TikTok açılmıyor! Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından TikTok 'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. TikTok 'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar TikTok erişim engeli mi var? sorusunu araştırmaya başladı. TikTok 'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, TikTok erişim engeli nedir? TikTok açılmıyor! TikTok neden çalışmıyor?Detaylar haberimizde...

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

TikTok uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

8 ŞUBAT TİKTOK'A NE OLDU?

Bugün TikTok için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: