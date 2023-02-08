TikTok kullanıcıları son saatlerde TikTok'ta problemler yaşadıklarını dile getirdiler. Peki, TikTok çöktü mü? TikTok'ta sorun mu var? TikTok neden açılmıyor, kapatıldı mı? Tiktok giremiyorum diyenler için bilgiler...

Tiktok çöktü mü? TikTok kullanıcıları son saatlerde TikTok'ta problemler yaşadıklarını dile getirdiler. Peki, TikTok çöktü mü? TikTok'ta sorun mu var? TikTok neden açılmıyor, kapatıldı mı? Tiktok giremiyorum diyenler için İşte detaylar...

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

Bir çok kullanıcıda başlayan ''hata oluştu'' uyarısı sebebiyle TikTok'un çöktüğü düşünüldü. Türkiye genelinde yaşanan TikTok'taki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Anasayfa'nın yenilenmediği de belirtiliyor.