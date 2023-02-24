En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok'a girişte sıkıntı yaşanmakta. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından TikTok çöktü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, TikTok çöktü mü? TikTok neden açılmıyor? TikTok sorun ne? İşte detaylar...

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından TikTok 'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. TikTok'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar TikTok sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. TikTok 'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, TikTok çöktü mü? TikTok neden açılmıyor? TikTok sorun ne? Detaylar haberimizde...

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

TikTok uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

24 ŞUBAT TİKTOK'A NE OLDU?

Bugün TikTok için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: