Üye Girişi
Haberler

TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi?

TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TikTok kullanıcıları tarafından platforma erişim sorunu yaşanıyor. 23 Ekim'de TikTok kullanıcıları tarafından erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar, popüler sosyal medya platformuna giriş yapmakta zorlandıklarını ifade ettiler.

TikTok çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. TikTok neden açılmıyor merak konusu oldu. Arama motorlarında TikTok'ta meydana gelen sorunun kaynağı sorgulatılıyor. Peki, TikTok çöktü mü? 23 Ekim Perşembe TikTok sorun ne, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları TikTok şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor.

TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi?

TikTok uygulamasına giriş problemi yaşanıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, detaylar geldikçe haberimizde yer alacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Sosyal Medya Soğuk Haber Teknoloji

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar

İşte hain saldırının arkasındaki terör örgütü

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarşamba günü dizileri hangileri? Okullar tatil mi 24 Ekim Perşembe? SON DAKİKA! İnternet yavaşladı mı, internet neden yavaş? Ankara'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 24 Ekim okullar tatil mi? Show TV yayın akışı 23 Ekim! Sandık Kokusu günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman? Diziler iptal mi, neden yok? 23 Ekim diziler yeni bölüm yok mu? Çarşamba hangi diziler var? 23 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler İnternet neden yok, internet yok mu 23 Ekim Çarşamba? İnternete ne oldu? Instagram, Twitter, YouTube bant daraltma nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.