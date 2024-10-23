TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi?

TikTok çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. TikTok neden açılmıyor merak konusu oldu. Arama motorlarında TikTok'ta meydana gelen sorunun kaynağı sorgulatılıyor. Peki, TikTok çöktü mü? 23 Ekim Perşembe TikTok sorun ne, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları TikTok şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor.

TikTok uygulamasına giriş problemi yaşanıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, detaylar geldikçe haberimizde yer alacak.