Son zamanlarda sık kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok'a girişte sıkıntı yaşanıyor. Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından TikTok çöktü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Tiktok çöktü mü? 9 Mart Tiktok neden açılmıyor? Tiktok sorun mu var? İşte detaylar...

Sıklıkla tercih edilen sosyal medya platformu olan Tiktok'a giriş yapamayanlar Tiktok çöktü mü? sorusunu araştırıyor. TikTok'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar TikTok sorun mu var? sorusunu araştırmaya başladı. TikTok 'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, Tiktok çöktü mü? 9 Mart Tiktok neden açılmıyor? Tiktok sorun mu var?Detaylar haberimizde...

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

Tiktok uygulamasında 9 Mart günü öğlen saatlerinde bazı teknik arıza meydana geldi. Ekipten henüz resmi bir açıklama gelmedi.