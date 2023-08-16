TİKA, Kamerunlu kadınlara pastacılık eğitimi verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerunlu kadınlara pastacılık eğitimi verdi. Başkent Yaounde'de FEMADS Derneği iş birliğinde verilen 3 aylık eğitimde 19 Kamerunlu kadın pastacılık alanında beceri kazandı. Eğitim süresince katılımcılara çeşitli pastane ürünlerinin hazırlanması, muhafazası ve pazarlanması gibi konular teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı. Başarılı olan katılımcılar, eğitimin sonunda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Sertifika törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Handan Hilal Köse ve TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden'in yanı sıra Kadınların Desteklenmesi ve Aile Bakanlığı, İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanlığı, FEMADS Derneği temsilcileri ve kursiyerlerin aileleri katıldı. Ekipman ve malzeme desteği TİKA tarafından sağlanan proje kapsamında, eğitimlerini bitiren kadınlar istihdam olanaklarından faydalanabilecekleri gibi kendi girişimlerini kurma şansı da elde etti. Proje ile yılda yaklaşık 90 kişinin söz konusu eğitim programından faydalanması hedefleniyor.