TİKA, Afganistan'da Kadınlar için Dikiş-Nakış Kursu Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde dikiş-nakış kursu ve bu alanda eğitim faaliyetleri düzenleyen Kadın Ticaret ve Sanayi Odasına destekte bulundu. Terzilik kursları için gerekli ekipman ve malzemelerin teslim edildiği açıklamada, yılda 400 kadının terzilik eğitimi aldığı belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde dikiş-nakış kursu ve bu alanda eğitim faaliyetleri düzenleyen Kadın Ticaret ve Sanayi Odasına destekte bulundu.

TİKA Herat Ofisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, terzilik mesleğinin yaygınlaştırılması için iki atölyeye ekipman ve malzeme desteğinde bulunulduğu belirtildi.

Terzilik kursları için inci çakma makinesi, deri kesme makinesi, dikiş-nakış makinesi, elektrikli makas, buharlı ütü, kumaş ve gerekli çeşitli malzemelerin teslim edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu kurslar sayesinde yılda 400 kadının terzilik eğitimi aldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kursların kadınlara mesleki beceri kazandırmasının yanı sıra kendilerini geliştirmeleri ve sosyal hayata aktif katılımlarının artmasının öngörüldüğü kaydedildi.