Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tielemans hangi takıma gitti? Tielemans yeni takımı neresi oldu, Galatasaray'a geldi mi, hangi takıma transfer oldu?

Tielemans hangi takıma gitti? Tielemans yeni takımı neresi oldu, Galatasaray'a geldi mi, hangi takıma transfer oldu?

Gündem Haberleri

Galatasaray taraftarlarının beklediği transferlerden birisi olan Tielemans İngiltere'de bir takıma transfer oldu. Peki, Tielemans hangi takıma gitti? Tielemans yeni takımı neresi oldu, Galatasaray'a geldi mi, hangi takıma transfer oldu? İşte ayrıntılar...

Okan Buruk'un çağrısı işe yaramadı! Youri Tielemans, yeni takımı ile el sıkıştıOkan Buruk'un çağrısı işe yaramadı! Youri Tielemans, yeni takımı ile el sıkıştı
Gözünü dünya yıldızına dikti! Canlı yayında talimatı veren Okan Buruk, Galatasaray taraftarını harekete geçirdiGözünü dünya yıldızına dikti! Canlı yayında talimatı veren Okan Buruk, Galatasaray taraftarını harekete geçirdi

Süper Lig'i bu sezon şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'a Youri Tielemans transferinden kötü haber geldi. The Athletic'te yer alan habere göre, 26 yaşındaki yıldız futbolcu, Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Peki, Tielemans hangi takıma gitti? Tielemans yeni takımı neresi oldu, Galatasaray'a geldi mi, hangi takıma transfer oldu? İşte detaylar...

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası transfer çalışmaları devam ederken, Youri Tielemans'ın Aston Villa ile anlaştığı açıklandı. Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından İngiliz ekibi ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Okan Buruk ise daha önce Tielemans'ı takımında görmek istediğini belirtmişti.

Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından İngiliz ekibi ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

26 yaşındaki yıldız futbolcuyu takımında görmek isteyen Buruk canlı yayında, "Tielemans'a 'Come to Galatasaray' şeyine başlayalım. Tabii ki önemli oyuncular. Tielemans gibi serbest kalmış bir oyuncunun ilk tercihi İngiltere'de kalmak oluyor ama bilemiyorsunuz bazen" diyerek taraftarlarına çağrıda bulunmuştu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Youri Tielemans Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title