Ticari taksi ÖTV indirimi ne zaman başlayacak ve 2023 Ticari araçlarda ÖTV indirimi var mı soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde ticari araçlara yönelik ÖTV indirimi hakkında açıklamada bulundu. Peki, Ticari taksi ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2023 Ticari araçlarda ÖTV indirimi var mı?

Ticari araçlarda ÖTV indirimi ne kadar? Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak?

Esnafa yönelik bir müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaf için ÖTV ödemeyeceğini söyledi. Ardından ticari taksi ÖTV indirimi ne zaman başlayacak ve 2023 Ticari araçlarda ÖTV indirimi var mı soruları gündeme geliyor. Ticari taksi ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2023 Ticari araçlarda ÖTV indirimi var mı? Detaylar haberimizdedir…

TİCARİ TAKSİ ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek." dedi.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlerde imal ettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını 320 binden 700 bin liraya çıkarıyoruz. Halihazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor." dedi.

2023 TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Esnafa yönelik bir müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaf aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" diye konuştu.

Temeli atılacak batarya fabrikasının öneminden bahseden Erdoğan, "Biraz sonra Togg SIRO batarya fabrikasının temel atma törenine katılacağız. Bu tören öncesi evvela sizlerle kucaklaşmak hasret gidermek isterim. Ülkemizin yerli ve milli markası Togg, sadece bir otomobil fabrikası değildir. Togg aynı zamanda tasarımı, yazılımı, temiz enerji çözümleri ile bir teknoloji hamlesidir. Temeli atacağımız batarya fabrikası da bu atılımın en önemli unsurlarından biridir. Dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan elektrikli araç piyasasında söz sahibi olmanın yolu diğer hususlarla birlikte batarya teknolojisinin öncülüğünü yapmaktan geçiyor. Bu bataryalar sadece Togg'da değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Yaklaşık 30 milyar liralık bir yatırım olan SIRO batarya fabrikasının şimdiden Gemliğimize, Bursamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.