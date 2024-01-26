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Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor?

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Kovid-19 salgını, normalleşme süreciyle artan ticaret hacmi, ticaret koridorlarında değişme gibi nedenlerle yük ve yolcu taşımacılığında sürücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 69'a çıkarılan yaş sınırı uygulamasına dair Ticari araç yaş şartı kaç? Sorusu gündeme geliyor. Peki, Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor?

Kovid-19 salgınının ardından normalleşme süreciyle artış gösteren ticaret hacmi nedeniyle yük ve yolcu taşımacılığında sürücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 66'dan 69'a çıkarılan yaş sınırı uygulamasına ilişkin Ticari araç yaş şartı kaç? Sorusu araştırılıyor. Peki, Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor?

TİCARİ ARAÇ YAŞ ŞARTI KAÇ?

Dünyada ve ülkede Kovid-19 salgınının ardından geçilen normalleşme süreciyle ticaret hacminde yaşanan artış dolayısıyla sektörde mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi için geçici düzenlemeye gidildi. Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan mesleki yeterlilik belgesi sürücüler için 66 olan yaş sınırlaması, 31 Aralık 2023'e kadar "69 yaşından gün almamış olmak" şeklinde değiştirilerek uygulamaya konuldu.

Emir Ceran
Emir Ceran
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