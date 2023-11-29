Ticari araç, köprüde savrulma tehlikesi yaşayan motokuryeye siper oldu... O anlar kamerada

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle savrulma tehlikesi yaşayan motokuryenin yardımına ticari araç sürücüsü yetişti. Motosikletliye sürücüler kalkan yaparak destek olmaya çalıştı.

İstanbul'da şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devem ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan motokuryeler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle düşmemek için büyük çaba sarf eden kuryelerin yardımına sürücüler yetişti. Köprüden geçen ticari araç sürücüsü kuryeye yanına alarak rüzgarın etkisini azalttı. Motokurye ticari araç sürücüsü sayesinde savrulmaktan ve düşmekten kurtuldu. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.