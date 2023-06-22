Ticaret Bakanlığı bakan yardımcıları kim oldu? Ticaret Bakanlığı Bakan yardımcıları belli oldu

Seçim sonrasında yapılan kabine değişikliğiyle birlikte bakan yardımcılarında da değişiklikler gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı bakan yardımcıları kim oldu? Ticaret Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların tam listesi de verildi.

Ticaret Bakanlığı bakan yardımcıları kim oldu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Seçim sonrasında gerçekleşen kabine değişikliğiyle birlikte bakan yardımcılarında da değişiklikler yaşandı. Bu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi tarafından resmiyet kazandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan atamalar sonucunda, eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Aynı şekilde, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya da Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. İşte, Ticaret Bakanlığı bakan yardımcılarının isimleri...

TİCARET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARI KİM OLDU?

Seçim sonrasında yapılan kabine değişikliğiyle birlikte bakan yardımcılarında da değişiklikler gerçekleşti. Bu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmiyet kazandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalara göre, eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ayrıca, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya da Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Ticaret Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak getirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN TÜM ATAMALAR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince 17 bakanlığı yapılan 68 atama ise şu şekilde: