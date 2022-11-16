Ticaret Bakanlığı 2.500 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman alacak ve şartları ne merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımının detaylarını "Kamu Personel Alım İlanları" sayfası üzerinden ilan etti. Ticaret Bakanlığı 2.500 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman, şartları ne olduğu araştırılıyor. Peki, Ticaret Bakanlığı 2.500 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman, şartları ne?

Ticaret Bakanlığı 2.500 Sözleşmeli Personel alım ilanını duyurdu. Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman olacak ve şartları neler merak ediliyor. Buna göre, personel alımı bakanlık bünyesinde muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli olmak üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Ticaret Bakanlığı 2.500 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman, şartları ne? Detaylar haberimizdedir…

TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular dijital ortamda 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00'a kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ



TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI NE?