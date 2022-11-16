Ticaret Bakanlığı 2.500 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman, şartları ne?
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Ticaret Bakanlığı 2.500 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman alacak ve şartları ne merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımının detaylarını "Kamu Personel Alım İlanları" sayfası üzerinden ilan etti. Ticaret Bakanlığı 2.500 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman, şartları ne olduğu araştırılıyor. Peki, Ticaret Bakanlığı 2.500 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman, şartları ne?
Ticaret Bakanlığı 2.500 Sözleşmeli Personel alım ilanını duyurdu. Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman olacak ve şartları neler merak ediliyor. Buna göre, personel alımı bakanlık bünyesinde muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli olmak üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Ticaret Bakanlığı 2.500 Sözleşmeli Personel alımı ne zaman, şartları ne? Detaylar haberimizdedir…
TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Başvurular dijital ortamda 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00'a kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI NE?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
- En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.)
- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,