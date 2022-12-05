Ticaret Bakanlığı 1300 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru tercih kılavuzu yayınladı mı?

Ticaret Bakanlığı bünyesine 1300 Muhafaza Memuru alımı yapıyor. Başvurularda KPSS puan değerlendirmesi nasıl yapılacak? Hangi sınavlar uygulanacak? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru tercih kılavuzu yayınladı mı? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte Ticaret Bakanlığı 1300 personel alımına dair tüm merak edilenler...

Ticaret Bakanlığı yayımladığı memur alımı ilanına göre bünyesine Taşra ve Merkez teşkilatında olmak üzere toplamda 1300 kişilik kadro ile Gümrük Muhafaza Memuru alımı yapılmaktaydı. Başvuruların sona ermesi ise birlikte adaylar sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve KPSS Taban puanları merak etmeye başladılar. Peki , Ticaret Bakanlığı 1300 personel alım sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru tercih kılavuzu yayınladı mı? Hangi kadrolara alım yapılacak? Detaylar haberimizde...

1300 MEMUR ALIM KONTEJAN BİLGİSİ NEDİR?

Lisans mezunlarından yapılacak alımlar için 1300 kişilik boş kontenjan ile Gümrük Muhafaza Memuru alımı gerçekleştirilecektir. Buna göre alımlar,

1250 kişi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine,

50 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (Merkez Birimi) yapılacaktır.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME NASIL YAPILICAK?

Bildiğiniz gibi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Memuru alımı için adaylardan KPSS Şartı talep etmekteydi. Bu kapsamda adaylardan KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranıyordu. Buna göre değerlendirmelerde KPSS Puanına göre gerçekleştirilecektir. Adaylar KPSS'den almış oldukları puanlar için sıralamaya girebilirlerse diğer aşamaya geçecekler.

5200 ADAY SEÇİLECEK!

Yapılacak KPSS puan değerlendirmesi ile kadro sayısının 4 katı aday seçilecektir. Buna göre KPSS Puan sırası ele alınarak adayların 5200 aday içerisinde olmaları gereklidir.

KPSS TABAN PUANI KAÇ OLACAK?

KPSS Puanı ile başvuru alınmıştı. Bakanlık 70 KPSS Taban puanı belirlemişti. Buna göre yapılacak sıralamaya göre KPSS Taban puanları en düşük 72 ye düşmesi beklenmektedir.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ticaret Bakanlığı 1300 Gümrük Muhafaza Memuru alımı için başvurular 30 Kasım 2022 tarihi ile sona ermiş olup başvuru sonuçlarının en geç 15 Aralık 2022 tarihine kadar açıklanması beklenmektedir.

HANGİ SINAVLAR UYGULANACAK?

Gümrük Muhafaza Memuru alımı için önce adaylara Fiziki Yeterlilik sınavı uygulanacak. Başarılı olan adaylar ise Sözlü sınava katılabilecekler.

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