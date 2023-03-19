Beştepe'de düzenlenen toplantıda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir" demesi dikkatlerden kaçmadı. Peki, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzası nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenmedi imza nasıl?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzası nasıl? Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofonu açıkken söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzası nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenmedi imza nasıl?

TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ'UN İMZASI NASIL?

Önüne gelen belgeyi imzalayan Bakan Muş'a takılan Erdoğan'ın "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir" dediği duyuldu. Erdoğan'ın bu çıkışı karşısında Bakan Muş'un da şaşkınlığı dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada Bakan Muş'un imzasına dair paylaşımlar yapıldı. Bakan Muş, AK Parti grup başkan vekiliyken imzası bu şekildeydi;