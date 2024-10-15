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Ticaret Bakanı değişti mi? Yeni Ticaret Bakanı kim olacak?

Ticaret Bakanı değişti mi? Yeni Ticaret Bakanı kim olacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'de önemli değişiklikler olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında en çarpıcı detay ise kabinede de değişiklik olacağı oldu. Peki, Ticaret Bakanı değişti mi? Yeni Ticaret Bakanı kim olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partideki değişimin hükümet kanadına da yansıyıp yansımayacağıyla ilgili soruya "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" yanıtını verdi. Ticaret Bakanı değişti mi? Yeni TicaretBakanı kim olacak?

TİCARET BAKANI DEĞİŞTİ Mİ?

Bugün dolaşıma giren yeni iddialara göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya istifa etti veya görevden alındı. Peki, İçişleri Bakanı değişti mi? Konu ile ilgili resmi kaynaklardan bir açıklama gelmezken Ali Yerlikaya iddiaları henüz yalanlayan bir açıklama yapmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Yeni süreçte Kabinede bazı değişiklikler olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik olabileceği açıklamaları sonrasında değişmesi beklenen bakanlar da merak konusu oldu. Birçok kişi hangi bakanlar değişecek sorusuna yanıt ararken gazete duvar, duvar arkası bölümünde önemli iddialarda bulundu.

Gazete duvarda yer alan haberlere göre değişmesi beklenen İki Bakan var. Son dönemlerde artan şiddet olayları ve adalet tartışmaları ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve adalet bakanı Yılmaz Tunç topun ağzında.

AK Parti'nin en çok eleştiri alan bakanlarının içişleri bakanı ve adalet bakanı olduğu konuşulurken yine tarım alanında da İbrahim Yumaklı'nın değişebileceği tahmin ediliyor.

Ticaret Bakanlığı ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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