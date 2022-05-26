Tibor Pleiss boyu kaç? Tibor Pleiss kimdir, hangi takımda oynuyor? - Haberler

Bu takdim sırasında Anadolu Efes'in yıldızı Tibor Pleiss da hediyesini almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. Pleiss, boyu ile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşkına çevirdi. 1.87'lik boyu ile dünyanın en uzun dördüncü lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı, kameralara yansıdı. Peki, Tibor Pleiss boyu kaç? Tibor Pleiss kimdir, hangi takımda oynuyor?

TİBOR PLEİSS KİM?

Bu takdim sırasında Anadolu Efes'in yıldızı Tibor Pleiss da hediyesini almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. Pleiss, 2 metre 22 santimlik boyu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşkına çevirdi. 1.87'lik boyu ile dünyanın en uzun dördüncü lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı, kameralara yansıdı.

Doğum tarihi: 2 Kasım 1989

(32 yaşında)

Bergisch Gladbach, Almanya

Tibor Pleiß (diğer söyleyiş Pleiss, d. 2 Kasım 1989), Anadolu Efes forması giyen Alman profesyonel basketbolcudur. 2.22 metre boyunda, 122 kilogram ağırlığındadır.

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