Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde "Doktora Derecesi" Aldı - Haberler

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Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde "Doktora Derecesi" Aldı

Xinhua - Genel
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Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde

LHASA, 3 Nisan (Xinhua) — Ödül seremonisi Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın şehir merkezinde yer alan Jokhang Tapınağı'nda gerçekleşti. Geshe Lharampa, Tibet Budizmi'ne bağlı Gelug okulunun genel öğretilerinde en yüksek dereceye karşılık geliyor.

LHASA, 3 Nisan (Xinhua) — Ödül seremonisi Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın şehir merkezinde yer alan Jokhang Tapınağı'nda gerçekleşti. Geshe Lharampa, Tibet Budizmi'ne bağlı Gelug okulunun genel öğretilerinde en yüksek dereceye karşılık geliyor.

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Jokhang Tapınağı'nda, Geshe Lharampa derecesi ödül seremonisine katılan rahipler görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Jokhang Tapınağı'nda, Geshe Lharampa derecesi ödül seremonisinin bir parçası olan tartışma aktivitesine katılan rahipler görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Jokhang Tapınağı'nda, Geshe Lharampa derecesi ödül seremonisinin bir parçası olan tartışma aktivitesine katılan rahipler görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Jokhang Tapınağı'nda, Geshe Lharampa derecesi ödül seremonisinin bir parçası olan tartışma aktivitesine katılan rahipler görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Jokhang Tapınağı'nda bir rahip Geshe Lharampa derecesi alırken görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Jokhang Tapınağı'nda, Geshe Lharampa derecesi ödül seremonisine katılan rahipler görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Xinhua / Genel

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Tibet, Genel, Haberler

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