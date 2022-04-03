Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde "Doktora Derecesi" Aldı

LHASA, 3 Nisan (Xinhua) — Ödül seremonisi Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın şehir merkezinde yer alan Jokhang Tapınağı'nda gerçekleşti. Geshe Lharampa, Tibet Budizmi'ne bağlı Gelug okulunun genel öğretilerinde en yüksek dereceye karşılık geliyor.
LHASA, 3 Nisan (Xinhua) — Ödül seremonisi Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın şehir merkezinde yer alan Jokhang Tapınağı'nda gerçekleşti. Geshe Lharampa, Tibet Budizmi'ne bağlı Gelug okulunun genel öğretilerinde en yüksek dereceye karşılık geliyor.