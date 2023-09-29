Tianjin'deki limana yanaşan Dream adlı kruvaziyer gemisinin çeşitli görüntüleri
Yaklaşık 1.000 yolcu taşıyan Liberya bandıralı kruvaziyer gemisi "Dream", Çarşamba günü Tianjin kentindeki bir limandan yola çıktı. Böylece kentte kruvaziyer turizmi resmi olarak yeniden başlamış oldu. 261 metre uzunluğa, 40 metre genişliğe ve 77.500 ton brüt tonaja sahip kruvaziyer gemisi, 1.000'den fazla kamarasıyla 2.000'i aşkın yolcuyu ağırlayabiliyor.
1. Tianjin'deki limana yanaşan Dream adlı kruvaziyer gemisinin çeşitli görüntüleri
2. Gümrükten geçen turistlerin çeşitli görüntüleri
Yaklaşık 1.000 yolcu taşıyan Liberya bandıralı kruvaziyer gemisi "Dream", Çarşamba günü Tianjin kentindeki bir limandan yola çıktı. Böylece kentte kruvaziyer turizmi resmi olarak yeniden başlamış oldu.
261 metre uzunluğa, 40 metre genişliğe ve 77.500 ton brüt tonaja sahip kruvaziyer gemisi, 1.000'den fazla kamarasıyla 2.000'i aşkın yolcuyu ağırlayabiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)