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Tianjin'deki limana yanaşan Dream adlı kruvaziyer gemisinin çeşitli görüntüleri

Yaklaşık 1.000 yolcu taşıyan Liberya bandıralı kruvaziyer gemisi "Dream", Çarşamba günü Tianjin kentindeki bir limandan yola çıktı. Böylece kentte kruvaziyer turizmi resmi olarak yeniden başlamış oldu. 261 metre uzunluğa, 40 metre genişliğe ve 77.500 ton brüt tonaja sahip kruvaziyer gemisi, 1.000'den fazla kamarasıyla 2.000'i aşkın yolcuyu ağırlayabiliyor.