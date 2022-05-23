Tiago Çukur kimdir? Kaç yaşında, nereli, doğum tarihi kaç, hangi mevkide, hangi takımda oynuyor, boyu kaç, kilosu ne? Tiago Çukur hayatı ve kariyeri! - Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu ve Umut Bozok'un yanı sıra Tiago Çukur da ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Peki, Tiago Çukur kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda oynuyor, boyu kaç, kilosu ne? Tiago Çukur'un hayatı ve futbol kariyeri! Tiago Çukur'un kaç golü var? Tiago Çukur kaç yaşında? Tiago Çukur doğum tarihi kaç?

TİAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tiago Süer Barbaros Çukur (d. 30 Kasım 2002, Amsterdam), Watford U-23 takımında forma giyen Türk futbolcu.

Tiago Süer Barbaros Çukur doğum tarihi : 30 Kasım 2002

30 Kasım 2002 Tiago Süer Barbaros Çukur kaç yaşında : 19 yaşında

19 yaşında Tiago Süer Barbaros Çukur nereli : Hollanda doğumlu

Hollanda doğumlu Tiago Süer Barbaros Çukur hangi mevkide oynuyor : Forvet

Forvet Tiago Süer Barbaros Çukur hangi takımda oynuyor : Watford

Watford Tiago Süer Barbaros Çukur boyu kaç : 1,9 metre

1,9 metre Tiago Süer Barbaros Çukur kilosu kaç : 80 kg

80 kg Tiago Süer Barbaros Çukur burcu ne : Yay

Tam adı Tiago Süer Babaros Çukur olan futbolcu, 30 Kasım 2002'de Hollanda'da dünyaya geldi. 2012'de Feyenoord altyapısında futbol hayatı başlayan 19 yaşındaki Tiago Çukur, 2016'da AZ Alkmaar altyapısında forma giydi. 1.96 boyundaki kule santrfor, 2020 yılında ise Hollanda'dan ayrıldı.

Yeni rotası İngiltere olan Tiago Çukur, 2021 Ocak'ta Watford'a imza atarak U23 takımına katıldı. Aynı sezon İngiltere 1. Lig ekibi Doncaster Rovers'a kiralanan Çukur, A takımda çıktığı 26 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. 19 yaşındaki futbolcu, 2022 Ocak'ta yeniden Watford U23'e geri döndü.

Fiziğiyle dikkat çeken Tiago Çukur, 1.96'lık boya sahip. Santrfor mevkisinde görev yapan 19 yaşındaki futbolcu şu ana kadar U21 Milli Takım formasını 5 kez giydi.

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