Tiago Çukur kim? Tiago Çukur hangi takımda oynuyor? Tiago Çukur kimdir? Tiago Çukur kaç yaşında, mevkisi ne? - Haberler

UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. İlk kez milli formayı giyecek futbolcuların da yer aldığı listede en dikkat çeken isim Tiago Çukur oldu. Türk futbolseverlerin pek yakından tanımadığı 1.96'lık genç santrforu haberimizde mercek altına aldık. Tiago Çukur kim? Tiago Çukur hangi takımda oynuyor? Tiago Çukur kimdir? Tiago Çukur kaç yaşında, mevkisi ne?

TİAGO ÇUKUR KİMDİR?

Kadroda Türk futbolseverlerin dikkatini en fazla çeken isim Tiago Çukur oldu. Peki, kimdir bu Tiago Çukur? Tam adı Tiago Süer Babaros Çukur olan futbolcu, 30 Kasım 2002'de Hollanda'da dünyaya geldi. 2012'de Feyenoord altyapısında futbol hayatı başlayan 19 yaşındaki Tiago Çukur, 2016'da AZ Alkmaar altyapısında forma giydi. 1.96 boyundaki kule santrfor, 2020 yılında ise Hollanda'dan ayrıldı.

Yeni rotası İngiltere olan Tiago Çukur, 2021 Ocak'ta Watford'a imza atarak U23 takımına katıldı. Aynı sezon İngiltere 1. Lig ekibi Doncaster Rovers'a kiralanan Çukur, A takımda çıktığı 26 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. 19 yaşındaki futbolcu, 2022 Ocak'ta yeniden Watford U23'e geri döndü.

Fiziğiyle dikkat çeken Tiago Çukur, 1.96'lık boya sahip. Santrfor mevkisinde görev yapan 19 yaşındaki futbolcu şu ana kadar U21 Milli Takım formasını 5 kez giydi.

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