THY'ye Şanlıurfa'dan turizm ve kültür katkısı talebi

AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi ziyaret ederek, turizm ve kültürel zenginlikleriyle büyük ivme kazanan kente, havayolu seferlerinin arttırılmasıyla turizme sağlanacak katkının önemini anlattı.

AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi ziyaret ederek, turizm ve kültürel zenginlikleriyle büyük ivme kazanan kente, havayolu seferlerinin arttırılmasıyla turizme sağlanacak katkının önemini anlattı.

Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu ve Mehmet Faruk Pınarbaşı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat ve THY Genel Müdürü Ekşi'yi İstanbul'da ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Milletvekili Yazmacı, geçen hafta THY Başkanı Bolat'ın, "Uzakdoğu'dan Şanlıurfa'ya havayolu turizm köprüsü oluşturulması" fikrinin kentteki turizm dinamiklerini heyecanlandırdığı belirtti.

Yazmacı, gerçekleşen görüşmede THY Başkanı Bolat'ın, Güney Kore, Japonya ve Singapur başta olmak üzere 10 ülkeden turistlerin, kültür ve tarihe meraklı olduğunu buradan bölgeye daha fazla turist çekebilmek için gerekirse belirlenen bu destinasyonlardan Şanlıurfa'ya uçuşların düşük ücretlerle sağlanabileceğini söylediğini aktararak, "Tarihin beşiği konumunda, kültürlerin zengin mirasına sahip Şanlıurfamıza Uzakdoğu'dan gelecek turistlerin sadece bölgeye değil, ülke ekonomisine de dolar girdisiyle büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Bu anlamda THY yetkililerine teşekkür ederiz." dedi.

Bayrak taşıcıyı havayolu şirketi olan THY'nin desteği çok önemli

Milletvekili Yazmacı, Şanlıurfa'nın "Tarihin Sıfır Noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, Balıklıgöl ve sakin şehir Halfeti gibi bir çok önemli turizm noktalarını bünyesinde barındırdığını belirterek, bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan THY'nin Türkiye'nin en değerli markası ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfamıza daha çok turisti çekmemizde THY'nin katkısı önem taşımaktadır. Bunun için bazı fikirlerimizi Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat'a ve THY Genel Müdürü Ekşi'ye de ilettik. GAP Havalimanı'nın tanıtımlarda 'Taş Tepeler' olarak kullanılmasının, ayrıca 'Göbeklitepe Awaits You' gibi bir reklamla THY'nin daha çok turiste ulaşabileceğini düşünüyoruz. Uçaklarımızdan birinin gövdesinin Göbeklitepe ve Karahantepe kazılarından çıkan ve eşsiz sayılan eserlerle süslenmesi fikrini de kendileriyle paylaştık. Ayrıca uçaklarımızda Göbeklitepe başta olmak üzere tarihi ve kültürel mirasımızı anlatan broşürlere de yer verilebileceğini dile getirdik."

İç hatlarda sefer sayılarının arttırılması talebi

Asuman Cevahir Yazmacı, yurt dışından gelecek turistler kadar yurt içi turizminin de kadim şehir Şanlıurfa için büyük önem taşıdığını ifade ederek, iç hat sefer sayılarının arttırılabileceğini ifade etti.

Başkan Bolat ve Genel Müdür Ekşi ile görüşmelerinde bu konuya değindiklerini de vurgulayan Yazmacı, yaz aylarında turistlerin yanı sıra memleketlerinden uzaktaki Şanlıurfalıların da kente gelebilmek için havayollarını tercih edeceğine kaydetti.

Yazmacı, kentte gelişen turizm, sanayi ve tarımla ilgilenen kişilerin de günlük uçuşların artmasıyla İstanbul ve Ankara gibi noktalarda işlerini aksaklık yaşamadan kolaylıkla yürütebileceğini belirterek, "Sayın Bolat ve Sayın Ekşi'ye kentimizi daha ileri noktalara taşıyacak taleplerimizi ileterek görüş alışverişinde bulunduk. Olumlu tutumları bizleri mutlu etti. Ekim ayı itibarıyla ve ayrıca 2024 yılı sefer planlamasında kentimizdeki sefer sayılarının arttırılması sözünü aldık." diye konuştu.