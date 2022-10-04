Türk Hava Yolları 4-5 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm yurt içi bilet alımları için kampanya düzenledi. Sosyal medyada da gündem olan konu hakkında THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY ucuz biletler kaç TL? Merak ediliyor.

THY ucuz bilet kampanyası nedir? Türk Hava Yolları 4-5 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm yurt içi bilet alımları için kampanya düzenledi. Sosyal medyada da gündem olan konu hakkında THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY ucuz biletler kaç TL? Merak ediliyor. İşte detaylar...

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI NEDİR?

THY 4-5 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm yurt içi bilet alımlarını 299,99 liradan başlayan fiyatla satma kampanyası düzenlediğini açıkladı. THY'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Bir Başka Güzel! 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde tüm yurt içi uçuşlarda geçerli erken rezervasyon fırsatından yararlanın, 6 Şubat-9 Nisan 2023 tarihleri arasında 299,99 TL'den başlayan fiyatlar ve Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla uçun.