Türk Hava Yolları'nın (THY) hangi uçuşlarının iptal olduğu merak konusu oldu. İptal edilen seferler ve nedenleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, THY uçuşları iptal mi, hangi uçuşlar iptal? İşte, THY iptal olan uçuşlar!

THY uçuşları iptal mi, hangi uçuşlar iptal? THY iptal olan uçuşlar!

THY uçuşları iptal mi? Türk Hava Yolları'nın (THY) hangi uçuşlarının iptal olduğu merak konusu oldu. İptal edilen seferler ve nedenleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, THY uçuşları iptal mi, hangi uçuşlar iptal? İşte, THY iptal olan uçuşlar haberimizde...

THY UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Biletleme ve rezervasyon işlemlerinde gün boyu sıkıntı yaşanan Türk Hava Yolları'ndan yeni açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." dedi.

THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR

Türk Hava Yolları'nda (THY), biletleme ve rezervasyon işlemlerinde gün boyu yaşanan aksaklıklar henüz giderilemedi. Daha önce yaptığı duyuruda network sisteminde sıkıntılar yaşandığını belirten THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul çıkışlı seferlerin 3 saat iptal edildiğini açıkladı. Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." dedi.

Yahya Üstün gün içinde yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti: "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz."

"Network altyapısı kaynaklı sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamaların giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Yaşanan durum hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz."

THY iptal olan uçuşlar için https://www.turkishairlines.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.