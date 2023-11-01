Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası seferleri iptal edildi. Gündem olan gelişme sonrasıTHY UÇUŞ İPTALİ Tazminat talebi nasıl yapılır, ne kadar? merak edildi. Peki Uçuşum iptal oldu haklarım neler, tazminat alabilir miyim? İşte detaylar…

THY UÇUŞ İPTALİ Tazminat talebi nasıl yapılır, ne kadar? Uçuşum iptal oldu haklarım neler, tazminat alabilir miyim?

Biletleme ve rezervasyon işlemlerinde gün boyu sıkıntı yaşanan Türk Hava Yolları'ndan yeni açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." dedi. Peki, THY UÇUŞ İPTALİ Tazminat talebi nasıl yapılır, ne kadar? Uçuşum iptal oldu haklarım neler, tazminat alabilir miyim? İşte detaylar…

THY UÇUŞ İPTALİ TAZMİNAT TALEBİ NASIL YAPILIR, NE KADAR?

Türk Hava Yolları, siz değerli yolcularauçuş iptali gerçekleşmesi halinde SMS ve e-posta gönderimi sağlamaktadır. Ayrıca web sitesi ve mobil uygulama üzerinden uçuş durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yo¨netmelik (SHY-YOLCU) geregˆince; olagˆanu¨stu¨ haller dıs¸ında uc¸us¸un iptal olması, yolcunun fazla satıs¸tan dolayı uc¸agˆa kabul edilmemesi veya as¸agˆıdaki kos¸ullardan herhangi birinin gerc¸ekles¸mesi durumunda Tu¨rk Hava Yolları AO u¨ru¨n ve hizmetleri sunularak yolcuya tazminat o¨denir. Tu¨rk Hava Yolları AO u¨ru¨n ve hizmetlerinin de kapsamında bulundugˆu bir tazminat degˆerlendirmesi yapılarak, degˆerlendirme sonucuna go¨re yolculara do¨nu¨s¸ yapılır.

UÇUŞUM İPTAL OLDU HAKLARIM NELER, TAZMİNAT ALABİLİR MİYİM?

Planlanan hareket zamanından en az iki haa o¨ncesinde iptalden haberdar edilmedigˆi takdirde,

Planlanan hareket zamanından iki haa ila yedi gu¨n o¨ncesinde iptalden haberdar edilmedigˆi, kendisine planlanan hareket saatinden en fazla iki saat o¨nce kalkıs¸ına ve son varıs¸ yerine planlanan varıs¸ saatinden en fazla do¨ saat sonra ulas¸ımına olanak veren gu¨zergah degˆis¸ikligˆi teklif edilmedigˆi su¨rece,

Planlanan hareket saatinden yedi gu¨nden kısa zaman o¨ncesinde iptalden haberdar edilmedigˆi ve planlanan hareket saatinden en fazla bir saat o¨nce ayrılmasına ve son varıs¸ yerine planlanan varıs¸ saatinden en fazla iki saat sonra ulas¸masına olanak veren gu¨zergah degˆis¸ikligˆi teklif edilmedigˆi su¨rece.

Uc¸us¸a kabul edilmeme veya iptal durumunda mesafe belirlenirken planlanan son varıs¸ noktası esas alınır.

Yolculara, rezervasyonu yapılan uc¸us¸un, planlanan varıs¸ zamanını; 1500 kilometre (1500 km dahil) veya daha kısa uc¸us¸lar ic¸in 2 saat, 1500 ile 3500 (3500 km dahil) kilometre arası uc¸us¸lar ic¸in 3 saat, 3500 km'den daha uzun uc¸us¸lar ic¸in 4 saat'i as¸mayan alternatif bir uc¸us¸ ile son varıs¸ yerlerine gu¨zergah degˆis¸ikligˆi teklif edilmesi halinde, yolculara sunulacak olan digˆer teklifler degˆis¸iklik go¨sterebilir.

So¨z konusu hizmetler, o¨du¨l biletler ile seyahat eden yolcular ic¸in de gec¸erlidir.

Seyahat sınıfının indirilmesi durumunda olus¸an u¨cret farkına ilaveten, Tu¨rk Hava Yolları AO u¨ru¨n ve hizmetleri sunularak yolcuya tazminat sagˆlanır.

O¨du¨l biletlerde (mil kars¸ılıgˆında du¨zenlenmis¸ biletler); 0-1500 km arası uc¸us¸lar ic¸in 3.000 mil, 1500-3500 km arası uc¸us¸lar ic¸in 5.000 mil, 3500 km'den daha uzun uc¸us¸lar ic¸in 10.000 mil olarak o¨denir.

Olagˆanu¨stu¨ haller durumunda (meteorolojik s¸alar, dogˆal afetler, gu¨venlik riskleri, beklenmedik uc¸us¸ emniyeti noksanlıkları, grev gibi durumlar ve siyasi istikrarsızlık sebepleri) yas¸anan uc¸us¸ aksaklıklarında tazminat degˆerlendirmesi yapılmaz.

Tazminat alacaklarının Tu¨rk Lirası cinsinden kars¸ılıgˆı hesaplanırken biletin satın alındıgˆı yani bilet ic¸in o¨demenin yapıldıgˆı gu¨ne ait Tu¨rkiye Cumhuriyet Merkez Bankası do¨viz satıs¸ kuru esas alınır.

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