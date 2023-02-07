Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada insani yardım uçaklarının dönüş uçuşlarının da vatandaşların kullanımına açıldığı belirtildi. Açıklamada Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ 'dan İstanbul'a olan tüm uçuşların 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 TL olarak sabitlendiği de duyuruldu. Peki, THY uçak biletleri ne kadar? THY'nın 100 TL uçak bileti kampanyası doğru mu?

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki çalışmalara destek için Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a yapılacak tüm uçuşlarda bilet fiyatını 13 Şubat'a kadar, vergiler dahil 100 TL olarak sabitlediğini duyurdu. Peki, THY uçak biletleri ne kadar? THY'nın 100 TL uçak bileti kampanyası doğru mu? İşte detaylar haberimizde...

BİLET FİYATLARI 100 TL OLARAK SABİTLENDİ

THY'nin açıklamasında, "Deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 9'u kargo uçaklarımızla olmak üzere 47 uçuş gerçekleştirdik. Bu kapsamda giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzenini sağlayabilmemiz adına bu uçuşlar için de rezervasyonunuzu; mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Hem bu uçuşlarımız hem de Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ 'dan İstanbul'a olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 TL olarak sabitliyoruz. " ifadeleri yer aldı.