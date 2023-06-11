Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-New York seferini yapan TK3 sayılı uçağı, ABD vatandaşı 11 yaşındaki engelli bir çocuğun rahatsızlanması üzerine Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye acil iniş yaptı. Peki, THY Uçağındaki çocuk neden fenalaştı? Uçaktaki çocuğun ölüm sebebi ne? SON DAKİKA: Acil iniş yaptı ama kurtarılamadı!

THY'nin New York seferini yapan TC-JOA kuyruk tescilli Airbus 330 tipi uçağı 287 yolcusuyla 08.50'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra yolculardan ABD'li bir ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğu fenalaştı. Fenalaşan çocuk, uçakta bulunan bir doktorun yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki, THY Uçağındaki çocuk neden fenalaştı? Uçaktaki çocuğun ölüm sebebi ne? SON DAKİKA: Acil iniş yaptı ama kurtarılamadı!

THY UÇAĞINDAKİ ÇOCUK NEDEN FENALAŞTI?

Yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken, aynı anda 'doktor' anonsu yapıldı. Yolcular arasında bulunan bir doktor, fenalaşan ve durumu ağırlaşan ABD'li çocuğa kalp masajı yaptı. Bu sırada uçağın kokpit ekibi de Budapeşte'ye acil iniş kararı aldı. THY uçağı, 10.25'de Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na indi. Ancak yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden yolcu ve ailesi uçaktan indirilirken, havalimanında apronunda bekleyen ambulansa bindirildi. THY uçağı 14.00'da Budapeşte'den New York'a hareket etti.