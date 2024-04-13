THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY uçağı gece İstanbul'a indi

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'nın Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Bomba ihbarı yapılmasının ardından Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş yapan THY uçağı gece 03.20 sıralarında İstanbul'a geldi.

THY'nin Varşova-İstanbul seferini yapan TK -1766 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağına bomba ihbarı yapıldı. Bomba ihbarı yapılan THY uçağı Bükreş'e acil iniş yaptı. Bükreş Havalimanı'na inen THY uçağı boş bir alana çekilerek yolcular ve bagajlar aramadan geçirildi. Yapılan aramalarda olumsuz bir duruma rastlanmamasının ardından THY uçağı gece 03.20 sıralarında İstanbul'a indi.