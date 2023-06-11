Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-New York seferini yapan TK3 sayılı uçağı, ABD vatandaşı 11 yaşındaki engelli bir çocuğun rahatsızlanması üzerine Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye acil iniş yaptı. Peki, THY uçağı acil iniş yaptı SON DAKİKA! THY uçağında fenalaşan 11 yaşındaki çocuk yaşıyor mu? THY uçağında son durum ne?

THY'nin New York seferini yapan TC-JOA kuyruk tescilli Airbus 330 tipi uçağı 287 yolcusuyla 08.50'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra yolculardan ABD'li bir ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğu fenalaştı. Fenalaşan çocuk, uçakta bulunan bir doktorun yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki, THY uçağı acil iniş yaptı SON DAKİKA! THY uçağında fenalaşan 11 yaşındaki çocuk yaşıyor mu? THY uçağında son durum ne? İşte merak edilenler!

THY UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI SON DAKİKA

Yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken, aynı anda 'doktor' anonsu yapıldı. Yolcular arasında bulunan bir doktor, fenalaşan ve durumu ağırlaşan ABD'li çocuğa kalp masajı yaptı. Bu sırada uçağın kokpit ekibi de Budapeşte'ye acil iniş kararı aldı. THY uçağı, 10.25'de Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na indi. Ancak yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

THY UÇAĞINDA SON DURUM NE?

Hayatını kaybeden yolcu ve ailesi uçaktan indirilirken, havalimanında apronunda bekleyen ambulansa bindirildi. THY uçağı 14.00'da Budapeşte'den New York'a hareket etti.