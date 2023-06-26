THY, Türk Telekom, BOTAŞ satılıyor mu gündeme geliyor. Konuyla ilgili Bakan Şimşek'ten yanıt geldi. Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve BOTAŞ gibi bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığına ilişkin iddialara açıklama geldi. THY, Türk Telekom, BOTAŞ satılıyor mu? merak ediliyor. Peki, THY, Türk Telekom, BOTAŞ satılıyor mu? Bakan Şimşek'ten yanıt geldi!

THY, Türk Telekom, BOTAŞ satılıyor mu merak ediliyor. THY, Türk Telekom, BOTAŞ gibi bazı kamu kurumlarının dışarıya satılacağı iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı. THY, Türk Telekom, BOTAŞ satılıyor mu? Bakan Şimşek'ten yanıt geldi! Detaylar haberimizdedir…

THY, TÜRK TELEKOM, BOTAŞ SATILIYOR MU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz hafta günü birlik BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi, bazı iddialara neden oldu. Bir gazetede yer alan haberde Şimşek'in bu görüşmesinden yola çıkarak bakanlığın; Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve BOTAŞ gibi bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yaptığı öne sürüldü.

Bakanlıktan, bugün bir gazetede yer alan bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığı haberine ilişkin açıklamada bulunuldu. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığına, tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve bilinçli bir yalan haber olduğuna işaret edilen açıklamada, "Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfadan 'Kalanları Satacaklar' başlıklı haberi gerçeği yansıtmayan, tamamen kendi yorumlarına dayalı bilinçli yalan haberdir. Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." ifadeleri yer aldı.

İşte o açıklama:

BAKAN ŞİMŞEK'TEN YANIT GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçen hafta gerçekleştirdiği BAE ziyaretinin ardından THY, Türk Telekom, BOTAŞ gibi bazı kamu kurumlarının dışarıya satılacağı iddia edildi. Bakanlık tarafından haber yalanlanırken yapılan açıklamada, "Tamamen kendi yorumlarına dayalı bilinçli yalan haberdir. Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." ifadeleri kullanıldı.