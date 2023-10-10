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THY Telaviv seferleri çatışmalar nedeniyle durduruldu

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle Telaviv seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu duyurdu.