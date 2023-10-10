THY Telaviv seferleri çatışmalar nedeniyle durduruldu
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Turizm Haberleri
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle Telaviv seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), İsrail'de yaşanan mevcut durum nedeniyle bu ülkeye seferlerine ara verdi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seferlerin durdurulduğunu belirterek, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Turizm