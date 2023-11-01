Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası seferleri iptal edildi. Gündem olan gelişme sonrası THY uçuşlara ne zaman, saat kaçta başlayacak merak edildi. Peki, THY Sabiha Gökçen uçuşları ne zaman başlayacak?

Biletleme ve rezervasyon işlemlerinde gün boyu sıkıntı yaşanan Türk Hava Yolları'ndan yeni açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." dedi. Peki, THY Sabiha Gökçen uçuşları ne zaman başlayacak?

THY SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları'nda (THY), biletleme ve rezervasyon işlemlerinde gün boyu yaşanan aksaklıklar henüz giderilemedi. Daha önce yaptığı duyuruda network sisteminde sıkıntılar yaşandığını belirten THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul çıkışlı seferlerin 3 saat iptal edildiğini açıkladı. Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." dedi.

Yahya Üstün gün içinde yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti: "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz."

THY SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

"Network altyapısı kaynaklı sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamaların giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Yaşanan durum hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz."