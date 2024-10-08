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THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir?

THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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Türk Hava Yolları'nın personel alım süreci başladı. Adaylar, başvuru şartlarını ve sürecin detaylarını merak ediyor. THY'nin personel alımına ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Türk Hava Yolları (THY), personel alım sürecine başladığını duyurdu. Bu gelişme, havacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen birçok aday için büyük bir fırsat sunuyor. THY'nin, uluslararası standartlarda hizmet vermesi ve büyüme hedefleri doğrultusunda yeni ekip arkadaşları aradığı biliniyor. Adaylar, başvuru şartlarını, süreçleri ve detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

THY PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?

THY personel alımı için başvurular başladı. Başvurular, 14 Ekim 2024 Pazartesi günü, saat 23:55'e kadar sürecek. Türk Hava Yolları (THY), personel alımı ile ilgili süreçlerini sürdürmektedir. 2024 yılı itibarıyla, THY'nin yeni personel alımları hakkında güncel bilgiler ve başvuru şartları hakkında detayları aşağıda bulabilirsiniz.

THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir?

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,
  • 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olan,
  • En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan, (Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.)
  • Geçerli bir SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip olan,
  • İyi derecede İngilizce bilen, (İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.)
  • Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmaya uygun olan,
  • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,
  • Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,
  • Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,
  • Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan çalışma adayları aranıyor.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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