THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Türk Hava Yolları (THY), personel alım sürecine başladığını duyurdu. Bu gelişme, havacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen birçok aday için büyük bir fırsat sunuyor. THY'nin, uluslararası standartlarda hizmet vermesi ve büyüme hedefleri doğrultusunda yeni ekip arkadaşları aradığı biliniyor. Adaylar, başvuru şartlarını, süreçleri ve detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

THY PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?

THY personel alımı için başvurular başladı. Başvurular, 14 Ekim 2024 Pazartesi günü, saat 23:55'e kadar sürecek. Türk Hava Yolları (THY), personel alımı ile ilgili süreçlerini sürdürmektedir. 2024 yılı itibarıyla, THY'nin yeni personel alımları hakkında güncel bilgiler ve başvuru şartları hakkında detayları aşağıda bulabilirsiniz.

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?