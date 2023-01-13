Türk Hava Yolları'nın kabin memuru alacağını duyurmasının ardından, detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. Türk Hava Yolları dünyanın sayılı hava yolu firmalarından biri. Hem vermiş olduğu hizmet hem de personellerine sağladığı imkanlar bakımından adayların dikkatini çekiyor. Peki, THY personel alım başvuruları ne zaman başlayacak? THY personel alımı başvuru şartları neler? THY personel alımı başvuruları başladı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

THY personel alımı 2023 yılında ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu. Türk Hava Yolları dünyanın sayılı hava yolu firmalarından biri. Hem vermiş olduğu hizmet hem de personellerine sağladığı imkanlar bakımından adayların dikkatini çekiyor. Gectimiz hafta başı THY 3800 personel alacağını duyurmuştu. Bunun ardından adaylar THY personel alım başvuruları ne zaman başlayacak? THY personel alımı başvuru şartları neler? THY personel alımı başvuruları başladı mı? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konu hakkında detaylar...

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Türk Hava Yolları 3.800 personel alımı tarihlerini henüz açıklamadı. Kurum tarafından yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

THY kadrosunda farklı pozisyonlarda değerlendirmek üzeri 3.800 personel alımı yapacak. THY yayınladığı ilana başvurmak isteyen adaylar yayınlanan ilanına başvuru şartlarını merak ediyor. THY başvuru şartları şu şekilde:

TC. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

Başvuru sırasında belirtilecek yaş aralığında olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

KABİN MEMURU OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?