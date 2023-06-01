THY'nin uçak içi eğlence siteminde hac yolcuları için özel içerik

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yolculukta Hac Eğitimi' adlı videolar THY'nin uçak içi eğlence platformunda erişime açıldı. Hacı adayları seyahatleri sırasında hac eğitimi ve diğer özel içeriklere THY'nin Planet adlı uçak içi eğlence sisteminden erişebilecek.