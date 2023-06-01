THY'nin uçak içi eğlence siteminde hac yolcuları için özel içerik
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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yolculukta Hac Eğitimi' adlı videolar THY'nin uçak içi eğlence platformunda erişime açıldı. Hacı adayları seyahatleri sırasında hac eğitimi ve diğer özel içeriklere THY'nin Planet adlı uçak içi eğlence sisteminden erişebilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hacı adaylarına yönelik hazırlanan "Yolculukta Hac Eğitimi" adlı videolar Türk Hava Yollarının (THY) uçak içi eğlence platformunda erişime açıldı.
???????Kutsal yolculuktaki hacı adayları seyahatleri sırasında hac eğitimi ve diğer özel içeriklere THY'nin Planet adlı uçak içi eğlence sisteminden erişebilecek.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hac seyahatini gerçekleştiren misafirlerimize kutsal yolculukları sırasında, Planet uçak içi eğlence platformumuzda yer alan Kur'an-ı Kerim İslam & Hayat kategorisinde seçtiğimiz içeriklerimizle eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.