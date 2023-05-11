THY'nin ikram menüsü yenilendi

Türk Hava Yolları yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında, business ve ekonomi sınıflarında servis ettiği ikram menülerini yeniledi. THY'nin yenilenen menüsüne dünya mutfağının eşsiz lezzetlerinin yanı sıra incik, Adana kebap ve mantı gibi Türk mutfağına özgü yöresel yemekler de eklendi. 300'den fazla tatla zenginleştirilen menülerin tanıtımı bugün düzenlenen programla yapıldı.

Türk Hava Yolları yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında, business ve ekonomi sınıflarında servis ettiği ikram menülerini yeniledi. THY'nin yenilenen menüsüne dünya mutfağının eşsiz lezzetlerinin yanı sıra incik, Adana kebap ve mantı gibi Türk mutfağına özgü yöresel yemekler de eklendi. 300'den fazla tatla zenginleştirilen menülerin tanıtımı bugün düzenlenen programla yapıldı.

Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen lansmana birçok ünlü şef ve gastronom, yerli-yabancı seyahat yazarları, gastronomi yazarları, turizmciler, sosyal medya fenomenleri ile cemiyet ve sanat dünyasından birçok davetli katıldı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın sunumuyla başladı. Bolat, "Türk Hava Yolları 20 yılda butik havayolundan zirveye çıkmış, dünyada AKK'da (arz edilen koltuk) üçüncü sırada. Uzun yıllardan sonra ilk defa strateji belgemizi onayladık ve yayınladık. THY 10 yıl sonra 810 küsür uçağa çıkacak ve 170 milyon yolcu taşıyacak. Türkiye'ye katkısı ise 141 milyar dolar olacak" dedi.

"BUTİK BİR HAVA YOLUYDUK, ZİRVEYE ÇIKTIK"

Yenilenen ikram konseptine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Bugün burada yeni ikramlarımızı tanıtmak üzere bir aradayız. Yeni ikramlarımızı sunmaya 1 hafta önceden iç hatlarda başlamıştık, dün akşam da diğer uzun uçuşlarımızda başladık. Böylelikle yeni ikramlarımız bütün uçuşlarımızda müşterilerimizin hizmetine sunulmuş oldu. İkramlarımız, daha besleyici, sağlıklı, az yağlı ve şekerli dizayn edildi. Uluslararası mutfaklardan daha çok örneklerimiz var, Türk menülerimizi de biraz değiştirdik. Zaten biz yüzde 80 oranında Türkiye'de yetişen, taze, günlük ürünler kullanıyoruz. Bunların oranını arttırmaya devam ediyoruz. İkrama bu kadar ağırlık vermemizin nedeni, Türk Hava Yolları 20 yıl önce büyük Avrupalı taşıyıcılar tarafından butik havayolu olarak adlandırılıyordu. Türk Hava Yolları, yolcularını alıp, Frankfurt'a, Londra'ya, Paris'e, Amsterdam'a götürüyordu, oradan büyük havayolları taşıyordu. Bu havayolları için biz butik, yerel bir havayoluyduk. Türk Hava Yolları 20 yılda butik havayolundan zirveye çıkmış, dünyada AKK'da üçüncü sırada. Uzun yıllardan sonra ilk defa strateji belgemizi onayladık ve yayınladık. THY 10 yıl sonra 810 küsür uçağa çıkacak ve 170 milyon yolcu taşıyacak. Türkiye'ye katkısı ise 141 milyar dolar olacak. Bu sene 18 milyar dolar gelirimiz vardı, 2033'teki gelirimiz 50 milyar dolara; Türkiye'ye katkısı da 3 katına çıkacak" şeklinde konuştu.

"1,5-2 YIL İÇİNDE DE İNTERNET HİZMETİ BÜTÜN YOLCULARIMIZA ÜCRETSİZ OLACAK"

Ahmet Bolat sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim ikramlarımız şu andaki mevcut Turkısh DoCo ile dünyanın sayılı ikramlarından bir tanesini oluşturuyor. Bunu daha da mükemmel hale getireceğiz, bugün ürünlerimizi hep birlikte deneyeceğiz. Uluslararası şeflerimiz de geldi, bizleri değerlendirsinler istiyoruz. Ayrıca, THY'de internet 1,5-2 yıl geçmeden bütün yolcularımıza ücretsiz olacak. Amerika'da görüşmelerimizi yaptık, diğer üreticilerle de konuşuyoruz maliyetlerimizi biraz daha azaltacağız. Şu anda bütün yolcularımıza mesajlaşma ücretsiz, 1,5-2 yıl içinde de internet hizmeti bütün yolcularımıza ücretsiz olacak. Yeni nesil uçakların yanında eski uçakların kullanımı artacak, biz bu uçaklardan kiralamalara devam ediyor, kabinlerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Ekonomi koltuğunda zaten güzel bir ürünümüz vardı, 2-3 yıla kadar business'ta da artık kendi ürünlerimizi üretilen uçaklarda kullanmaya başlayacağız."

"600'E YAKIN UÇAK SİPARİŞ ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Gelecekte Türk Hava Yolları'nın hedeflerine de değinen Bolat, "IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) 2-5 Haziran'da İstanbul'da toplanıyor. Seçimler beklediğimiz gibi geçerse, orada üreticilerden bir tanesine büyük bir sipariş vereceğiz; 600'e yakın uçak sipariş etmeyi düşünüyoruz. Bunun 200'ü geniş gövde, 400'ü dar gövde olacak. Projenin ilk ayağını IATA'da bir üreticiyle bitirmek üzereyiz. Akabinde de eğer istediğimiz fiyatları ve motor rakamlarını yakalarsak Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda da kalan uçakları sipariş edeceğiz. 600 uçak 10 senede gelecek, zaten bizim bu sene sonunda 425 uçağımız oluyor. 2033'teki beklentimiz 810 uçak" ifadelerini kullandı.

KULLANILAN ÜRÜNLERİN YÜZDE 80'İ YERLİ ÜRETİCİLERDEN

Türkiye'nin tanıtılması hedefinden hareketle, yeni ikram menülerinde hem geleneksel Türk mutfağından hem de dünya mutfaklarından lezzetlere yer veren Türk Hava Yolları, menülerinde kullandığı ürünleri yüzde 80 oranında yerli üreticilerden temin ettiğini bildirdi. Yerli ve mevsimine uygun ürünler tercih edilerek oluşturulan menülerde Rize çayı, Afyon kaymağı, Erzincan petek balı ve daha birçok yöresel ürün yer alıyor. Sağlıklı beslenme trendleri takip edilerek (protein, sebze, meyve ağırlıklı ve daha az karbonhidratlı ürünler) tasarlanan menüler, alanında uzman aşçılar tarafından günlük olarak, en taze ürünlerle, butik olarak üretiliyor. Tüm yemekler yüksek hacimlere özel, butik pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanıyor.

MENÜLERE BİRÇOK EKLEME YAPILDI

Şirketten yapılan yazılı açıklamada yenilenen menülerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Yeni dönem ekonomi sınıfı menülerine daha önce sunulan ikramlardan farklı olarak, kahvaltı saatlerinde olan seferler için yumurtalı yiyecekler, ev yapımı müsli ve peynir çeşitleri dahil edilirken; yemek saatlerine denk gelen seferler için ise yöresel mezeler ile günlük taze olarak hazırlanan makarna ve ızgara seçenekleri sunuldu.

"Business sınıfı yemek servislerine ise ev yapımı makarna, mantı ve spagetti seçeneklerinin yanı sıra, zırhla çekilerek kömür ateşinde pişirilmiş Adana kebap, ızgara balık gibi ana yemekler ve birçok farklı yöresel mezeler eklendi.

"Ayrıca kahvaltı servisinde daha önce sadece iki ana yemek seçeneği sunulurken, yeni dönemde üç farklı ana yemek servis edilecek. Diğer bir seçenek olarak da pancake, krep, french tost gibi tatlı türleri eklenerek menü zenginleştirilmeye çalışıldı ve daha sağlıklı içeriklerden oluşan kahvaltılık ürünler de yeni menüde yerini aldı.

"Bunlara ilave olarak business sınıfında misafirlere farklı ev yapımı mocktail (Alkolsüz kokteyl) ve sağlıklı içeriklerden oluşan detoks içecek çeşitleri de yeni menülere eklendi."