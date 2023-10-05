THY, Kerem Bürsin ile Türkiye'yi keşfetmeye çağırıyor

Türk Hava Yolları(THY), oyuncu Kerem Bürsin'in rol aldığı yeni reklam filmiyle tüm dünyayı Türkiye'yi keşfetmeye çağırıyor. Reklam filminde Türkiye'nin tarihi, kültürel mirası ve sahip olduğu eşsiz güzellikler ile her köşesinin keşfedilmeye değer olduğu vurgulanıyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin tanıtımı için çekilen yeni reklam filminin tüm dünyada yayına girdiği belirtildi. Oyuncu Kerem Bürsin'in rol aldığı yeni reklam filminin tüm dünyayı Türkiye'yi keşfetmeye çağırdığı aktarılırken; rol aldığı dizi ve filmleri Güney Avrupa ve Güney Amerika başta olmak üzere tüm dünyada yoğun ilgi gören Kerem Bürsin ile gerçekleştirilen reklam çalışması, izleyicilerle buluştuğu kaydedildi. Açıklamada Kerem Bürsin'in de katıldığı TK FEST 2023 etkinliğinde konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın görüşlerine de yer verildi. Bolat, "Ülkemizin dünyanın en önemli turizm noktalarından biri olduğunun bilinci ile farklı mevsimlerdeki deneyimleri, tarihi ve kültürel mirasımızı bu film ile anlatmayı hedefledik. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak ünlü aktörümüz Kerem Bürsin ile yurt dışında da geniş yankı bulacağına inandığımız bu iş birliğini gerçekleştirmekten çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. BÜRSİN: GURUR DUYUYORUM

Kerem Bürsin ise "Reklam filminin çekimleri esnasında ülkemizin çok farklı bölgelerinde yer alan doğal ve kültürel zenginliklerine bir kez daha şahit oldum. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları ile bu eşsiz iş birliği vesilesiyle bir araya gelmekten gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu. ÇEKİMLER BİR BUÇUK AY SÜRDÜ

Türkiye'de dört farklı mevsimde yaşanan güzellikleri yansıtabilmek için filmin çekimlerinin Ağrı, Antalya, İzmir, Kars, Kayseri, Mardin, Muğla, Nevşehir, Rize, Trabzon, Van, İstanbul (Çırağan Sarayı) ve birçok tarihi noktada gerçekleştiği, bazı sahnelerin çekimlerinin ise Los Angeles'da yapıldığı vurgulandı. Öte yandan çekimleri 1 buçuk ay süren reklam filminin, hazırlık aşamaları ile birlikte 4 aylık bir sürede tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Filmin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstlenirken; müziği ise Fahir Atakoğlu imzası taşıyor. Türkiye'nin tüm bölgeleri ve birçok şehrinde yaklaşık 100 kişilik prodüksiyon ekibiyle gerçekleşen çekimlerde, özel çekim teknikleri ve malzemeler kullanıldı" ifadelerine yer verildi.