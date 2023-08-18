THY katılım endeksine uygun mu? THY katılım endeksi açıklandı mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar THY halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, THY halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Peki, THY halka arz katılım endeksine uygun mu? THY hisse sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

THY halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme THY kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar THY halka arz katılım endeksine uygun mu? THY hisse sonuçları açıklandı mı? sorularını merak ediyor. İşte merak edilenler...

THY KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

THY enerji endeksine uygun olan halka arzlar arasında yer alıyor. Helal hassasiyeti olan borsa yatırımcıları için uygun olduğu değerlendirilmektedir. Buna göre THY katılım endeksine uygundur.

THY HAKKINDA

Türk Hava Yolları, Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcı hava yolu şirketidir. Türk Hava Yolları'nın merkezi İstanbul'dadır. Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Kuzey Afrika, Orta Afrika, Güney Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'ya kadar uzanmaktadır. 2015 yılında 61,2 milyon, 2018 yılında 75,2 milyon, 2019 yılında 74,3 milyon, 2020 yılında 28,0 milyon, 2021 yılında 44,8 milyon yolcu taşımıştır.