Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası seferleri iptal edildi. Peki, THY İstanbul seferleri başladı mı? Uçuşlar ne zaman devam edecek? İşte detaylar...

THY İstanbul seferleri başladı mı? Uçuşlar ne zaman devam edecek?

THY İstanbul seferleri başladı mı? Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası seferleri iptal edildi. Peki, THY İstanbul seferleri başladı mı? Uçuşlar ne zaman devam edecek? Detaylar haberimizde...

THY İSTANBUL SEFERLERİ NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

Biletleme ve rezervasyon işlemlerinde gün boyu sıkıntı yaşanan Türk Hava Yolları'ndan yeni açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." dedi.

THY'NİN İSTANBUL SEFERLERİ 3 SAAT İPTAL

Türk Hava Yolları'nda (THY), biletleme ve rezervasyon işlemlerinde gün boyu yaşanan aksaklıklar henüz giderilemedi. Daha önce yaptığı duyuruda network sisteminde sıkıntılar yaşandığını belirten THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul çıkışlı seferlerin 3 saat iptal edildiğini açıkladı. Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." dedi.

"BİLETLEME VE REZERVASYON İŞLEMLERİNDE SIKINTI YAŞANIYOR

Yahya Üstün gün içinde yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti: "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz."

"NETWORK ALTYAPISI KAYNAKLI SORUNLAR"

"Network altyapısı kaynaklı sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamaların giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Yaşanan durum hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz."