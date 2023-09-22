THY, İstanbul fotoğrafı yarışması düzenliyor

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre havadan İstanbul fotoğrafını çeken yolcular arasında yapılacak değerlendirmede birinci olan 15 Kasım'da Detroit'e götürülecek.

15 Kasım'da başlayacak olan İstanbul-Detroit uçuşları öncesi THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat önemli bir duyuru yaptı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bolat, "Havadan en güzel İstanbul resmini hep beraber seçsek ve kazanan yolcumuzu Detroit açılışına misafirimiz olarak götürsek. Mesela! Nasıl olurdu?" Şairin "ay ve güneş ezelden iki İstanbullu" mısrasına nazire "Birbirlerine ne kadar iyi yakışıyor, İstanbul ve THY!" başlığıyla benim (şimdilik) önerim aşağıdaki resim. Daha iyi resmi ve başlığı olan varsa buyursun! Yalnız bu ödül, kazanan arkadaşımıza Amerika Birleşik Devletlerinden alacağımız vizeye bağlı. Uzun bekleme sürelerinden bahsediyorlar ama Sayın Başkonsolus Julie A. Eadeh'in yardımcı olabileceğine inanıyorum. Kendisinin de çocukluğunun geçtiği Detroit açılışını sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Zaten programı uyarsa bu ilk uçuşta bizim baş misarifimiz olacak. O nedenle iki numaralı misafirimiz olan bu yetenekli yolcumuzun vizesini yetiştiririz diye ümidi ediyorum" dedi.