THY iptal olan uçuşlar yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle havalimanlarından uçuşların iptal edilmesiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Uçak seferleri iptal mi oldu? THY sefer iptalleri! THY iptal olan uçuşlar SON DAKİKA 2022! İptal olan uçuşları sorgula! THY iptal edilen uçuşlar! THY iptal olan uçuşlar SON DAKİKA 2022! Türk Hava Yolları iptal edilen seferler listesi haberimizde...

THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR!

İstanbul'da 10 Mart'ta büyük kara yağışı beklenmesi nedeniyle başta Türk Hava Yolları olmak üzere bazı havayolu şirketlerinden uçuşların iptal edildiğine dair açıklama geldi. Vatandaşlar iptal edilen uçuşları merak etmeye başladı.

THY açıklaması şu şekilde:

Değerli yolcularımız,

İstanbul'da yaşanması beklenenhava muhalefeti nedeniyle, 10 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır.Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.

Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

TÜRK HAVA YOLLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

İstanbul'da İstanbul Havalimanı'ndan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iptal olan uçuşlar hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇUŞLAR

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇUŞLAR

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