THY iptal edilen seferler! 5 Şubat hangi uçuşlar iptal edildi?

Türk Hava Yolları (THY) ve Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, 5-6 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. THY iptal edilen uçuşlar listesi, yolcuların seyahat planlarını güncelleyebilmeleri için açıklandı. Peki, 5 Şubat'ta hangi uçuşlar iptal edildi? Uçuş sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

5 ŞUBAT HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.

UÇUŞ İPTALİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Uçuşunuzun durumunu öğrenmek için THY'nin resmi web sitesindeki uçuş sorgulama sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, Pegasus ve AJet gibi diğer hava yolu şirketlerinin web sitelerinden de iptal edilen seferler hakkında bilgi alabilirsiniz.

THY İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ