Ukrayna savaşının 20. gününe girilirken uçuş tehlikesi açısından birçok hava yolu şirketi seferlerini iptal etti. Peki, THY hangi ülkelere seferleri iptal etti? Hangi ülkelere Türk Hava Yolları uçuşları iptal edildi? THY seferleri iptal mi oldu?

THY SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Rostov ve Soçi seferlerini 10 Nisan'a, Belarus seferlerini ise 31 Mart'a kadar iptal ettiğini açıkladı.

Ukrayna savaşının 20. gününe girilirken uçuş tehlikesi açısından birçok hava yolu şirketi seferlerini iptal etti. Bu kapsamda Türk Hava Yolları da ( Thy ) yeni bir karar aldığını açıkladı. Buna göre, THY; Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov ile Soçi seferlerini iptal etti.

Hangi ülkelere uçuşlar iptal edildi:

- Ukrayna

- Moldova

- Belarus

- Rusya

BELARUS'A DA SEFER YAPILMAYACAK

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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